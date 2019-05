Résultats T1 2019 : AMD en hausse sur les ordinateurs, en perte de vitesse sur les serveurs

Chiffre d'affaire de AMD : une premier trimestre positif grâce aux PC portables et de bureau

La vente de serveurs au ralenti

Malgré des ventes de serveurs au ralenti, le groupe espère continuer à percer en jouant la carte de la qualité et de la régularité.Selon(une source d'information sur le marché des microprocesseurs et des composants graphiques pour PC), AMD s'en est très bien sorti pour ce premier trimestre 2019. AMD a ainsi gagné un point de pourcentage de part de marché (sur l'ensemble du marché x86) par rapport au trimestre précédent, etpar rapport au premier trimestre 2018. Cela signifie qu'AMD a augmenté sa part de marché de 1,54 fois, en un an seulement.Depuis les années 2000, époque à laquelle AMD ne s'occupait que de processeurs pour ordinateurs de bureau et de serveurs, la société a gagné 4,9 points de pourcentage d'année en année pour ses ordinateurs de bureau. C'est moins un peu moins que pour les ordinateurs portables (5,1 points de pourcentage).Début 2019, AMD affirmait qu'elle était en possession d'environ 5% du marché en serveurs, alors que Mercury Research n'enregistrait que 3,2%. Cette fois, AMD déclare que «».En d'autres termes, AMD estime détenir 2,9% du marché total des serveurs, mais uniquement 5% du marché des serveurs bi-processeurs. Les ventes de serveurs en dual-socket constituent aujourd'hui un marché moins important que les serveurs single-socket, et AMD doit encore faire ses preuves sur ce segment précis., espérait atteindre début 2019 son objectif de pénétration du marché des serveurs. L'objectif n'étant pas atteint, le groupe espère néanmoins continuer à mettre sur le marché des produits performants à une cadence régulière, en s'éloignant des marchés sur lesquels Intel détient plus de 90% des parts. Les marchés de l'IA et dusont tous deux des cibles clés pour AMD, mais rattraper Intel et Nvidia - et en particulier Nvidia - s'avère d'hors et déjà comme une ascension longue voir, périlleuse. Si Navi et Ryzen se lancent sans heurts cet été, la société devrait à priori être bien positionnée pour continuer à acquérir des parts d'ici la fin de l'année.