E-commerce : le chiffre d'affaires bien plus gros durant les fêtes que l'année dernière, merci la grève ?

Deux premières semaines de décembre de folie pour le e-commerce

L'alimentaire et les voyages en profitent

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, paraît-il. La grève contre la réforme des retraites et les différentes manifestations qui frappent le pays depuis le 5 décembre ont fait peser la menace sur les fêtes de fin d'année, tant pour les voyageurs que pour les consommateurs, et les commerçants physiques, pas vernis par le climat dans lequel est plongé la France depuis plus d'un an. Mais la période aura été profitable aux e-commerçants, qui ont vu leur chiffre d'affaires bondir de 20 % au mois de décembre, par rapport à l'an dernier.L'agence e-marketing JVWEB a réalisé une étude des performances réelles enregistrées par les e-commerçants français à l'occasion du mois de décembre. Pour ce faire, le cabinet s'est basé sur les données tirées de plus de 2 700 comptes Google Ads connectés. Et ces dernières font état d'une très forte hausse du chiffre d'affaires des e-commerçants pour le mois de décembre (+20 %) sur un an, mais pas que.Le trafic est également en nette croissance (+27 %) sur les sites en ligne en décembre 2019 par rapport à décembre 2018, et ce jusqu'à la dernière semaine avant Noël. On note tout de même un tassement de la croissance (+7 % seulement) sur la dernière semaine, où l'utilisation du web fut davantage propice au repérage de dernière minute pour les consommateurs, avant de faire leurs achats dans les points de vente physiques.Les grèves et différents mouvements sociaux ont provoqué une baisse de fréquentation des magasins physiques et incité, logiquement, les Français à consacrer une partie plus importante de leur budget aux achats en ligne. Le secteur agroalimentaire (+19 %) et celui du voyage (+12,9 %) ont grandement profité de l'augmentation du trafic sur leurs supports web.Le e-commerce a également été en forte augmentation sur mobile (appelé aussi le). Une étude de Webloyalty montre que les ventes mobiles ont été en progression constante depuis le début de la grève, et le trafic également avec une hausse comprise entre 10 et 15 % de plus par rapport aux années précédentes à la même période.