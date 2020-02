Une taxe sur chaque connexion aux réseaux sociaux, pour remplacer la redevance TV ?

© Assemblée nationale

Source : Next Inpact

La taxe d'habitation est prévue pour être supprimée en 2022. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette dernière est historiquement couplée à la redevance TV. Alors quid du sort de cette dernière à l'issue de l'année 2022 ? Pas de panique, puisqu'à la fin du mois de novembre 2019, Franck Riester, le ministre de la Culture, se faisait le porte-parole du Président de la République et du Premier ministre, qui veulent «». Alors que l'exécutif est à la recherche d'une solution de rechange, un député a déposé, en décembre, une question à Franck Riester au sujet de l'évolution de la contribution à l'audiovisuel public.La question déposée à l'Assemblée nationale par Laurent Garcia, député de Meurthe-et-Moselle apparenté au groupe MoDem, et repérée par nos confrères de, est pour le moins surprenante. Celui qui fut l'an dernier le rapporteur du projet de loi sur la distribution de la Presse concède qu'une réforme de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) est «», et inclut dans sa solution les... réseaux sociaux.Vous cherchez le rapport ? Laurent Garcia a une réponse. Le député développe son propos en indiquant que «», érosion renforcée par la décroissance du nombre de téléviseurs présents dans les foyers français.Laurent Garcia, Parisien d'origine, souligne que «», et ce malgré un nombre important de chaînes gratuites aujourd'hui disponibles. Pour l'élu, l'augmentation des écrans publicitaires serait un élément suffisant pour compenser la suppression de la redevance.Se revendiquant comme le relais des Français, le député propose ainsi d'instaurer une taxe, «», qui serait appliquée sur chaque connexion à un réseau social. Pour lui, l'initiative permettrait d'identifier plus facilement les usagers et de «».La mesure, qui n'a pas été chiffrée par le député, se montre d'ores et déjà «», selon ses propres mots. Car outre l'absence de chiffres, aucune information concernant les réseaux sociaux ciblés (et leur définition) n'accompagne l'idée. Sans parler que cette solution mettrait sur la table une énième taxe, et poserait des questions concernant la surveillance accrue des citoyens.