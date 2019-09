TikTok censure (aussi) le contenu ouvertement LGBTQ+ dans certains pays

Les LGBTQ+, têtes de Turc de TikTok ?

Modération aussi sur l'alcool

Des règles moins strictes sur la mise en scène inappropriée des enfants

Source : The Guardian

Censure opérée par TikTok, épisode 2. Après la révélation de l' interdiction de certains contenus pouvant déplaire aux autorités chinoises The Guardian a poursuivi ses révélations au sujet du réseau social de l'entreprise ByteDance.Hier, le quotidien britannique a en effet dévoilé de nouvelles directives locales, qui étaient dernièrement appliquées par TikTok dans le cadre de la modération des contenus. Il s'agit cette fois de consignes destinées à certains pays, parmi lesquels la Turquie, dont le journal révèle quelques éléments spécifiques.Ainsi, sur le territoire turc, l'application était supposée bannir toutes les vidéos relatives à l'homosexualité, ce qui incluait notamment les «» ; mais aussi aux communautés LGBTQ+, «». Ces règles visaient également les contenus concernant la «» et la «».Or, en Turquie, si l'homophobie n'est pas rare, l'homosexualité n'est pas illégale. Pas plus que sa représentation. En théorie toutefois, puisque certains contenus sont encore parfois interdits en raison de leur «». TikTok est toutefois allée encore plus loin que les propres lois de l'État sur le terrain de la censure.Selon les révélations de, ce n'étaient pas là les seules interdictions pour les utilisateurs turcs. Ces derniers n'avaient en effet pas le droit de poster des vidéos liées au séparatisme kurde ou critiquant Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque, ou Recep Tayyip Erdoğan, son président actuel.Plus étonnant encore : le bannissement des contenus représentant une consommation d'alcool ou des figures religieuses non islamiques, telles que «». Une nouvelle fois, TikTok s'avérait plus stricte que la législation même du pays.Sans oublier que ces directives s'ajoutaient à d'autres, concernant cette fois l'ensemble des régions considérées comme plus conservatrices. Dans ces zones, une censure plus sévère encore était appliquée quant à la nudité et la «», proscrivant, par exemple, les vidéos dans lesquelles apparaissait un décolleté jugé inapproprié.Enfin, l'enquête a mis au jour la politique de TikTok relative à la sexualisation des individus mineurs. Or pour ces situations là, les instructions se révélaient beaucoup plus souples : en cas de doute sur l'âge des personnes, les modérateurs devaient considérer par défaut qu'elles avaient plus de 18 ans. Alors que c'est généralement l'inverse qui prévaut sur les autres plateformes.De son côté, TikTok a réagi en affirmant que l'ensemble des règles précédemment citées n'étaient plus en application depuis plusieurs mois, et qu'elle travaillait activement pour des directives, à la fois locales et globales, plus appropriées.