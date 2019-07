Messenger Kids : une faille permet à des enfants d'échanger avec des contacts non autorisés

Des conversations de groupe peu sécurisées

Lire aussi :

Comment supprimer son compte Facebook

Alertés par un message de Facebook

Source : The Verge

L'application, qui appartient àa permis à plusieurs milliers d'enfants de démarrer des conversations avec desLa semaine passée, Facebook aun bon nombre de conversations de groupe dans lesquelles des enfants avaient puDans la versionde l'application de conversationles parents peuvent décider avec qui leurs enfants sont en mesure de discuter ou non.Or, la faille repérée à permis aux jeunes concernés de participer à des conversations de groupe non approuvées. En effet, dès lors qu'un utilisateur était autorisé à discuter avec un enfant sur, il était également en mesure de créer une conversation de groupe et d'y inviter à converser enfants et usagers non approuvés. Il était alors compliqué pour Facebook de s'assurer des droits de conversation de chaque membre du groupe de discussion.Suite à l'incident, les parents de jeunes de moins de 13 ans ont donc reçu. Ce dernier relatait uneainsi que des mesures prises par le réseau social, à savoirSi la fonction de conversation groupée existait depuis fin 2007, rien n'a été indiqué quant à la durée de cette faille.