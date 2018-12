Quora : les données personnelles de 100 millions d’utilisateurs piratées

PixieMe / Shutterstock.com

La moitié des utilisateurs de Quora impactée



Informations de compte : noms, adresses e-mail, mots de passe chiffrés et données importées des réseaux sociaux liés au compte

: noms, adresses e-mail, mots de passe chiffrés et données importées des réseaux sociaux liés au compte

Contenu et actions publiques : questions, réponses, commentaires et votes

: questions, réponses, commentaires et votes

Contenu et actions privées : demandes de réponses, votes et messages privés



Piratages en pagaille ces derniers mois

Adam D'Angelo, patron du réseau social, a publié hier un communiqué informant ses utilisateurs avoir subi une attaque informatique d'une ampleur sans précédent, le 30 novembre dernier.Ce piratage massif aurait mené au larcin des données personnelles de près de, soit environ la moitié de la base d'utilisateurs de Quora. Dans son message, Adam D'Angelo précise que les données suivantes ont pu être dérobées par les pirates :Quora est toujours en train d'investiguer sur la faille utilisée par les hackers et indique que. Du reste, l'intégralité des utilisateurs est sommée de réinitialiser son mot de passe lors de sa prochaine connexion au réseau social.Avant-hier, la chaîne hôtelière Marriott a subi une attaque ayant mené au vol de près de 500 millions de ses clients, dont certaines données bancaires ont pu être compromises.À la rentrée, c'était au tour dede laisser s'échapper les données de quelque 29 millions de comptes utilisateurs . Le piratage le plus massif jamais subi par le réseau social depuis sa création.Avec les données de 100 millions de comptes utilisateurs récupérés grâce à Quora, les pirates à l'origine de l'attaque signent ici l'une des plus « belles » prises de cette année 2018.