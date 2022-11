Explosion en Turquie : Instagram, Facebook, Twitter, YouTube temporairement interdits

« Les mesures en temps réel de NetBlocks montrent que les réseaux sociaux et les plateformes de communication Twitter, Instagram, Facebook, YouTube et certains serveurs Telegram ont été restreints à partir de dimanche après-midi. La mesure a été initialement mise en œuvre sur le principal opérateur de réseau Turk Telekom, puis étendue à la plupart des principaux fournisseurs d'accès à Internet. Les mesures sont prises à partir d'un ensemble initial de 50 points d'observation à travers le pays et corroborent les rapports des utilisateurs sur l'indisponibilité du service », explique NetBlocks, organisation qui surveille les agissements en ligne.