Avis Sarbacane, le service d’emailing 100 % français

La solution est destinée aux entreprises de toutes les tailles, quel que soit leur secteur d’activité. Il peut s’agir de PME, mais également de grands groupes tels que Thales, Carrefour, Vivendi ou AccorHotels. Les tarifs assez élevés n’en font cependant probablement pas l’outil plébiscité par les TPE. Toujours est-il qu’il est utilisé par plus de 10 000 entreprises, dans plus de 90 pays. La plateforme est disponible en français, anglais, espagnol, allemand, portugais et néerlandais. En outre, et c’est assez rare pour ce genre de service, il existe une version desktop pour Windows et Mac.