La start-up française Kinéis lève 100 millions d'euros pour une constellation de 25 satellites

Satellites IoT

Lire aussi :

EyeSat, le nanosatellite étudiant français

En route pour l'exploitation commerciale

Source : GeoSpatialWorld

La mise en place de l'ensemble de la constellation, destinée aux objets connectés, sera terminée en 2022.À l'heure actuelle, l'enseigne dispose déjà de huit satellites opérationnels. Nous avions évoqué ce projet lors de l'envoi à Kourou d'ANGELS , le prototype et premier satellite de l'enseigne.Les 100 millions d'euros aujourd'hui réunis doivent permettre à Kinéis de poursuivre son projet de mise en orbite de 25 satellites, constituant, selon la start-up, la première constellation de nanosatellites intégralement financée à être entièrement dédiée à l'Internet des objets (IoT). Dans son communiqué de presse , l'enseigne affirme : «».Les nanosatellites embarquent un système Argos sur lequel l'entreprise dit travailler depuis plus de 40 ans. Celui-ci s'est déjà distingué par la rapidité de sa mise au point et son faible coût de production. Selon Les Echos , le système sera en mesure de communiquer avec 2 millions de balises, contre 20 000 actuellement. Parmi les 25 satellites, une dizaine doit aussi embarquer le système AIS, utile à l'identification navale.Ces nanosatellites mesurent 20 centimètres de côté pour 40 centimètres de haut. Avec un poids inférieur à 30 kilos, ils respectent la Loi sur les opérations spatiales et sont prévus pour ne pas créer de débris spatiaux . Le communiqué précise qu'«».Parmi les actionnaires ayant participé à la levée de fonds, on retrouve la maison-mère de Kinéis, CLS, ainsi que le CNES et le Programme Investissements d'Avenir (PIA) du Secrétariat général pour l'investissement (SGPI). Des groupes comme Thales ou la société d'ingénierie CELAD se sont également joints à l'effort.Alexandre Tisserand, récemment devenu P.-D.G. de Kinéis, a déclaré qu'«». La société, qui emploie désormais 25 personnes, affirme avoir déjà conclu des partenariats avec des groupes comme Suez, Bouygues Télécoms et Wize Alliance. L'architecte IoT chez Bouygues, Philippe Cola a déclaré que «».