La Chine investit dans la Silicon Valley pour développer la biotechnologie

Ambition : maîtriser les avancées technologiques

Des investissements de plus en plus importants

La Silicon Valley est devenue leCette année, les sociétés de capital-risque du pays ont davantage investi dans de jeunes entreprises aux États-Unis - plus de 300 - qu'en Chine. Le secteur médical, la biotechnologie en tête, est privilégié par ces investisseurs, qui veulent étendre l'influence de la Chine sur les futures grandes institutions de santé de la planète.Pour résoudre les problèmes de santé majeurs de leur pays (le taux de survie des Chinois sur certaines maladies est très en-deçà de la moyenne mondiale), les sociétés de capital-risque chinoises ont décidé d'investir des milliards de dollars dans de nouvelles entreprises américaines. L'Empire du milieu est de plus en plus à la recherche d'innovations à l'étranger et compte sur le secteur médical américain, jugé plus mature, pour y arriver.Viela Bio, une société issue du Maryland qui développe des traitements pour l'inflammation et les maladies auto-immunes, a par exemple récolté quelques 250 millions de dollars injectés par trois sociétés... toutes chinoises.De manière plus générale,. Par exemple, Sequoia Capital China, une société de capital-risque qui jusqu'il y a peu ne s'intéressait pas vraiment au secteur médical (4% de son activité en 2015 et 2016), a ainsi signé 6 contrats liés à la santé en 2017, et déjà 14 en 2018.