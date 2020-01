La Banque Postale : les virements internationaux désormais possibles grâce à Western Union

La Banque Postale et Western Union scellent leur union sur le web et sur mobile

Des services numériques qui ont fait leur preuve

Source : Communiqué de presse

La Banque Postale et Western Union ont annoncé, mardi 28 janvier, avoir conclu un partenariat visant à intégrer la plateforme de transfert d'argent numérique et d'échange de devise internationales de la firme américaine dans l'application mobile et sur le site internet de la banque française, qui compte plus de 10,3 millions de clients. Désormais, ce sont quelque sept millions de clients enregistrés en ligne de La Banque Postale qui ont accès aux services de transfert d'argent international de Western Union.Ce partenariat va permettre de faciliter l'expansion des services mondiaux de paiement numérique et d'offrir aux clients français de La Banque Postale la possibilité d'opérer des transferts internationaux transfrontaliers en temps réel. De façon plus large, le groupe La Poste, maison-mère de la banque, exerce en tant qu'agent de Western Union depuis une vingtaine d'années.Le président et chef de la direction de Western Union, Hikmet Ersek, se ditLes services numériques avancés sont un signe que Western Union étend sa stratégie de plateforme ouverte en aidant des organisations internationales de premier plan à faciliter des transactions transfrontalières, et ce dans de nombreuses devises.Outre ses propres sites d'agent de détail, les services du leader mondial du transfert d'argent sont proposés dans des bureaux de poste et au sein d'entreprises de courrier privés du monde entier, le groupe revendiquant être présent physiquement dans pas moins de 105 pays.Un récent partenariat similaire conclu par Western Union avec une banque pakistanaise a permis à des clients locaux de recevoir de l'argent provenant de plus de 1 400 succursales de la banque, que ce soit dans les grandes villes ou dans les coins plus reculés.