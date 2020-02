L'Espagnol Renfe va bâtir le réseau TGV des États-Unis pour 6 milliards de dollars !

© Renfe

Dallas et Houston bientôt reliées en 1h30 en train

Des retombées de 36 milliards de dollars attendues sur les 25 prochaines années

Source : Communiqué de presse

Les États-Unis ont accueilli une nouvelle qui va leur faire franchir un cap en matière de transport ferroviaire. Jeudi, la société espagnol Renfe a annoncé, dans un communiqué de presse, avoir conclu un accord à hauteur de 6 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros) avec la société Texas Central pour faire émerger le projet « High Speed » et ainsi développer une ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV), la première du genre aux USA.La ligne à grande vitesse reliera Houston à Dallas avec un trajet de 386 kilomètres, dans l'État du Texas, qui pourra être effectué en 90 minutes. L'exploitation bilatérale de la ligne sera menée par Renfe et la société à capitaux privés Texas Central Partners au moins jusqu'en 2042.Dans le détail, c'est la firme italienne Salini Impreglio qui devra bâtir l'infrastructure, qui pourrait être prête en 2026. Renfe aura ensuite à sa charge la maintenance et l'exploitation des trains entre les deux métropoles texanes, jusqu'en 2042.Les revenus perçus par la compagnie ferroviaire espagnole seront coupés en deux. Une première partie lui sera versée jusqu'en 2026, d'un montant de 311 millions de dollars, pour son rôle de consultant et de superviseur. Le groupe percevra les 5,6 milliards de dollars restants entre 2026 et 2042, pour le fameux entretien de la ligne.La liaison Houston/Dallas bénéficiera d'un arrêt intermédiaire à Brazos Valley, qui pourra aussi accueillir des trains à grande vitesse. Toutes les gares seront reliées au réseau autoroutier ainsi qu'aux transports en commun, outre le fait de disposer de grands parkings. Les deux sociétés évoquent déjà la possibilité d'une extension possible de la ligne vers les villes d'Austin et de San Antonio, toujours au Texas.Pour Texas Central, cette ligne à grande vitesse devrait permettre au Texas de bénéficier de retombées économiques conséquentes, estimées à 36 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années. De quoi largement rentabiliser les investissements consentis donc. Elle devrait également favoriser la création de 10 000 emplois supplémentaires, chaque année, durant la phase de construction, puis 1 500 emplois permanents (ce qui se rapproche de notre CDI français).