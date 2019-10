Voyages : carton de OUI.sncf pour le lancement des billets de train pour les fêtes

2 réservations sur 3 effectuées sur mobile

🎙 La réaction :



« Cet engouement croissant témoigne de l'attachement des Français à privilégier des moyens de transport écologiques comme le train et confirme la tendance de fond sur l'usage du mobile qui dépasse largement les autres canaux » Alexandre Viros, Directeur Général d'e-voyageurs SNCF et OUI.sncf.

Source : Communiqué de presse

Jeudi 3 octobre, la SNCF ouvrait les ventes des billets TGV (pour des voyages du 15 décembre au 5 janvier 2020) et OUIGO (pour des trajets du 15 décembre au 3 juillet 2020), un moment toujours très important avec les fêtes de fin d'année. Le site de réservation OUI.sncf a enregistré une forte hausse des transactions entre 6h et 9h du matin, avec une progression de 6 % par rapport à l'année dernière aux mêmes heures. Une preuve que le train a toujours la cote.Pour affronter l'impressionnant afflux d'utilisateurs, OUI.sncf a déployé 200 collaborateurs dès le petit matin. La mise en vente des billets de train pour les fêtes de fin d'année demeure un moment stratégique pour la compagnie ferroviaire, qui prépare l'événement quatre mois à l'avance. Ainsi, des tests furent préalablement menés, afin de valider la tenue en charge des différentes briques technologiques, en simulant un trafic record potentiel.Le mobile aura encore une fois été plébiscité par les voyageurs. Imaginez que 2 commandes sur 3 ont été effectuées via l'appli OUI.sncf, dont l'audience a augmenté de 36 % par rapport à l'ouverture des ventes en octobre 2018.