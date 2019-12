Le Monde franchit nettement la barre des 200 000 abonnés numériques

Le Monde devrait être dans le vert cette année

Lutter contre le multi-compte et niveler les tarifs

Il est coutume de dire que la presse et les médias français, au sens traditionnel du terme, ont raté la transition du numérique. C'est en partie vraie. Mais ce qui est tout aussi vrai, c'est que les principaux acteurs ont enfin déterminé, ces dernières années, le chemin à emprunter pour établir une sorte de souveraineté financière sur la toile, sans entrer dans le débat de la publicité et des régies. Ce chemin, c'est celui du, sur lequel de plus en plus de médias, comme Le Monde, osent s'aventurer, mélangeant le contenu gratuit au contenu payant.Pour l'historique média fondé par Hubert Beuve-Méry, les choses se décantent plutôt bien sur Internet. Désormais propriété de la holding détenue par les hommes d'affaires Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Le Monde comptait 180 000 abonnés numériques fin 2018 et devrait en totaliser 230 000 à la fin de l'année 2019. Au mois d'avril dernier, ils étaient déjà 200 000., se réjouit le président du directoire, Louis Dreyfus, dans une déclaration relayée par nos confrères de l'AFP.Preuve que les signaux sont au vert, le chiffre d'affaires de la marque devrait légèrement progresser, autour de 305 millions d'euros cette année, avec un résultat opérationnel satisfaisant, et stable,Outre l'offre à 1 euro valable un mois, l'abonnement mensuel à la version numérique du Monde est accessible contre 9,90 euros par mois, et 99,90 euros en cas d'abonnement annuel réglé en une fois. Du côté du Figaro, principal concurrent, le tarif mensuel est fixé à 14,90 euros, et 149 euros si abonnement annuel. Le panier moyen de l'abonné en ligne étant estimé entre 10 et 12 euros par mois, Le Monde dispose donc encore d'une certaine marge.Le Monde a l'intention de diversifier ses revenus en planchant sur le lancement d'offres payantes sur les mobiles, via son offre « Le Monde Afrique. » Le média souhaite aussi lutter contre la pratique du multi-compte,pour Louis Dreyfus, et procéder à une différenciation des niveaux tarifaires d'abonnements.En octobre dernier, la diffusion payée du journal, comprenant les exemplaires papier et numérique, a frôlé les 335 000 unités quotidiennes, ce qui représente une hausse de 15 % par rapport à octobre 2018.Malgré les relations parfois compliquées entre Xavier Niel et Matthieu Pigasse, les titres du groupe (Le Monde, L'Obs, Courrier international etc.) emménageront tous ensemble dans un même bâtiment, à compter de la mi-janvier. Un bâtiment dont les médias seront propriétaires. Ce qui devrait faciliter les passerelles entre eux.