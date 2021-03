Emmaüs, la Croix-Rouge et le Groupe SOS vont accueillir une partie des conseillers numériques de l'État

Le 17 novembre dernier, le gouvernement avait dévoilé son plan d'investissement visant à former et accompagner les Français sur le chemin de la numérisation, avec la formation et le déploiement sur tout le territoire de 4 000 conseillers numériques France Services.

Mercredi, les secrétaires d'État Cédric O (Transition numérique et Communications électroniques) et Olivia Grégoire (Économie sociale, solidaire et responsable) ont annoncé le déploiement des 1 000 premiers conseillers dès cet été. Une partie est destinée à renforcer les rangs d'Emmaüs Connect, de la Croix-Rouge française et de Groupe SOS.