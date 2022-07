Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro n'a jamais été aussi peu cher que pendant Prime Day

Détaillons succinctement les spécificités du smartphone imaginé par Xiaomi. Il se démarque d'entrée de jeu par son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Une dalle à la fois fluide et bien calibrée… Mais ce n'est pas le seul avantage de ce modèle qui bénéficie de performances extrêmement honorables. Pour cela, une puce Snapdragon 695 (compatible 5G) est de la partie en compagnie de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Une configuration qui vous permettra de jouer et de naviguer entre vos applications sans le moindre ralentissement.

Le Redmi Note 11 Pro 5G assure aussi sur les photos grâce à son capteur grand-angle de qualité. Mais c'est surtout au niveau de son autonomie que le smartphone de Xiaomi frappe un grand coup. La batterie tiendra facilement deux journées complètes et se rechargera complètement en à peine 50 minutes. C'est tout bonnement prodigieux !