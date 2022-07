Amazon Prime Day : dates, bons plans et promos, tout savoir de l'édition 2022

Vous êtes désormais abonné au programme Amazon Prime ? Le Prime Day vous tend les bras. Comme pour chaque édition de l'événement, l'équipe Clubic Bons Plans se met en quatre pour vous partager les meilleures offres tout au long du Prime Day.

Durant 48h, nous mettrons en place un dispositif spécial Amazon Prime Day vous proposer la crème de la crème des meilleures offres, des remises les plus intéressantes sur des produits que nous connaissons, que nous utilisons et bien entendu que nous aimons. Ainsi vous êtes surs d'acheter un produit qui vous servira chaque jour ou chaque semaine en plus de faire une bonne affaire. Derrière chaque bon plan, pas de robot mais bel et bien nos dénicheurs de bonnes affaires qui vous propose des sélections thématiques des offres les plus intéressantes disponibles chez Amazon.

Vous pourrez aussi retrouver toutes les offres et les prix les plus bas sur notre page dédiée aux bons plans ! Clubic vous propose également chaque jour des sélections thématiques et des dizaines de bons plans sur les offres à ne pas manquer.

Enfin le Prime Day avec Clubic, c'est aussi sur Twitter ! Restez connecté sur notre compte Twitter Clubic Bons Plans pour retrouver toutes les offres des soldes en direct ! Vous pourrez ainsi éviter les ruptures de stock et être les premiers à bénéficier des différentes remises mises en place lors de ces deux jours.