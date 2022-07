Le TOP des produits Xiaomi à prix choc pour le Prime Day Amazon

Passons maintenant à la Redmi Watch 2 Lite, proposée en ce moment chez Amazon à 48,99€ au lieu de 69,99€.

Celle-ci offre un design plus classique que sa consœur, et se montre plus complète sur certains points, mais toujours aussi accessible. On passe cette fois à un écran aux dimensions plus équitablement réparties, de 1,55".

Comme la Smart Band 7, la Redmi Watch 2 Lite est un coach de santé et sportif idéal avec 100 modes sport (dont 17 professionnels), 100 modes entraînement, et un suivi continue du taux d'oxygénation et de la qualité de votre sommeil. Ce qu'elle a de plus, c'est un GPS multi-plateforme, ainsi qu'un contrôle de la caméra et de la musique. Elle se montre également étanche sous l'eau jusqu'à 50 mètres et peut donc vous accompagner durant des exercices de natation.

Elle se montre cependant moins autonome que la Smart Band 7, avec une durée de batterie affichée de 10 jours.