Porsche vend désormais ses voitures en ligne aux États-Unis et en Allemagne

Tout le monde est gagnant

La France pas (encore) concernée

Source : Engadget

Le constructeur allemand Porsche fait dans l'innovation en cette année 2019. Après sa toute première voiture électrique, la Taycan introduite au mois de septembre , la firme d'outre-Rhin s'essaye à une nouvelle méthode de vente matérialisée par une plateforme en ligne lancée de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. C'est la première fois que l'entreprise s'essaye aux ventesau pays de l'Oncle Sam.», a déclaré Detlev von Platen, membre du Conseil exécutif du pôle Ventes et Marketing, dans un communiqué de presse officiel.», estime quant à lui Klaus Zellmer, PDG de Porsche Amérique du Nord.Au total, 25 concessionnaires, sur les 191 présents aux USA, ont répondu à l'appel du groupe. L'idée étant de passer sa commande en ligne (achat, option de financement et d'assurance, reprise, vérification d'identité) avant de se déplacer chez l'un des concessionnaires partenaire pour une signature finale et définitive.Un système similaire est actuellement mis en place en Allemagne : la France, quant à elle, n'est pas mentionnée dans le communiqué.