Porsche Macan : tout ce que l’on sait du second modèle électrique du constructeur

Design extérieur

Design intérieur

Performances et autonomie

Prix et disponibilité

Le constructeur allemand Porsche a longtemps fait monter le suspens avant la présentation officielle de sa première voiture électrique, la Taycan. Le mois de septembre 2019 a ainsi marqué les premiers pas de la firme d'outre-Rhin dans l'aventure du zéro émission après avoir révélé les Turbo et Turbo S , suivies quelques semaines plus tard d'un modèle plus «», la Taycan 4S Il n'était en revanche aucunement question pour la filiale de Volkswagen de s'arrêter en si bon chemin. En parallèle, ses équipes travaillent en effet sur un autre modèle prochainement décliné en une version électrique, le SUV Macan. Les toutes premières informations à son sujet sont tombées au cours des derniers mois. L'occasion de faire un point complet jusqu'aux prochains communiqués officiels du groupe.Sur le plan esthétique, Porsche va effectuer un virage radical. Le directeur du pôle SUV de la marque, en la personne de Julian Baumann, n'a pas été avare en informations lors du salon de Francfort organisé en septembre 2019, auprès des journalistes britanniques d' Autocar . «», le design du Macan électrique se situera en revanche aux antipodes de la version thermique, à en croire l'intéressé. Les designers devraient ainsi travailler à partir d'une feuille blanche.Ce modèle bénéficiera d'ailleurs de l'architecture PPE () d'Audi - donc de Volkswagen, qui en est propriétaire - développée à partir de la plateforme J1 de la Taycan, précise le média d'outre-Manche. L'un des objectifs de l'entreprise se focalisera aussi sur l'aérodynamisme de l'automobile, jugé comme l'un des points faibles du Macan actuel.Aucune information n'a, à l'heure actuelle, fuité à propos de l'habitacle du futur Macan électrique. Mais il y a fort à parier que la compagnie puisera son inspiration dans celui de la Taycan, marqué par des finitions haut de gamme et une connectivité omniprésente grâce à l'ajout de plusieurs écrans numériques. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette catégorie au moindre nouvel élément communiqué.À l'image de la Taycan, le Macan électrique se déclinera en deux versions distinctes : une Turbo et une Turbo S, bien que ces appellations n'ont pas vraiment lieu d'être en raison de l'absence de turbocompresseur. Le modèle le plus puissant devrait alors afficher une puissance de 700 chevaux pour un couple de 1 000 Nm, le tout accompagné d'une batterie de 600 kilos dont la capacité reste encore inconnue.Outre l'évocation d'un centre de gravité bas par Julian Baumann, qu'il considère comme un avantage, les deux produits proposeront quatre roues motrices avec un moteur sur chaque essieu. Aucune information n'a été publiée quant à la vitesse de pointe et l'accélération des véhicules.Toujours selon, l'entreprise devrait profiter de l'année 2021 pour introduire son Macan électrique, bien que des retards lors du processus de développement ne sont pas à écarter. Qui dit Porsche, dit forcément grille tarifaire onéreuse. Si le Macan thermique s'arrache aux alentours de 60 000 euros, l'électrique pourrait chatouiller la barre des six chiffres.