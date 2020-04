Origin PC présente son EON15-X, un laptop sous Ryzen 9 3900 à 12 cœurs et 65 watts

© Origin PC

Un laptop aux airs de PC de bureau

Une machine annoncée à partir de 1 600 dollars

AMD a beau avoir lancé de nouveaux processeurs hautes performances pour laptop gaming , les Ryzen 4000 H , l'Américain Origin PC passe son chemin, tout du moins pour son EON15-X. Spécialisé dans les ordinateurs fixes et portables customs, le constructeur (racheté par Corsair l'été dernier) mise sur une puce desktop pleine taille : le Ryzen 9 3900 et ses 12 cœurs. Un processeur conçu pour les OEMs, rappelle WCCFTech, et cadencé entre 3,1 et 4,3 GHz pour un TDP de 65 watts.L'EON15-X, est néanmoins disponible en plusieurs versions, et peut ainsi se contenter au choix d'un Ryzen 5 3600 (6 cœurs) ou d'un Ryzen 7 3700X (8 cœurs). À noter par contre que contrairement aux XMG APEX 15 et CLEVO NH55AC, l'appareil d'Origin ne propose pas de Ryzen 9 3950X (16 cœurs) en option.Côté GPU, Origin ne verse pas non plus dans l'économie d'énergie, en optant pour des RTX 2060 et RTX 2070 Max-P , dont les fréquences n'ont pas été rabotées. On pourrait regretter l'absence de RTX 2080 , mais pour l'instant les laptops AMD Ryzen se contentent au maximum de la RTX 2070. Origin suit cette logique.Pour le reste, il faut miser sur une dalle IPS 1080p 144 Hz en 15 pouces, sur un maximum de 32 Go de RAM (DDR4-2400 signée Kingston HyperX Impact ou G.SKILL Rip Jaws) et sur un maximum de 2 To de SSD au format M.2. Un slot M.2 est par ailleurs laissé vacant pour atteindre un maximum de 4 To de stockage si nécessaire.Sur son site officiel, Origin ne s'étend que très modérément sur l'autonomie de l'engin, annonçant simplement une estimation de 120 minutes maximum sur batterie. La batterie en elle-même est d'ailleurs modeste (62 Wh). Clairement, l'intérêt du EON15-X n'est pas là.L'appareil est proposé à partir de 1 600 dollars sur le site d'Origin et dans sa version Ryzen 5/RTX 2060. Pour le modèle le plus haut de gamme (Ryzen 9, 32 Go de RAM, RTX 2070 et 2 To de SSD), il faudra cette fois débourser 2 600 dollars. Une somme qui paraît relativement raisonnable au regard de la configuration embarquée et des tarifs pratiqués habituellement sur le marché du laptop gaming...