AMD : 16 fois plus de demande que de Ryzen 9 3950X... ce qui le rend quasi-inachetable

Ici l'AMD Ryzen 9 3900X, dont on devra se satisfaire pour l'instant / © Ymgerman / Shutterstock

Les difficultés d'approvisionnement redoutées... se sont concrétisées

Les nouveaux Threadripper également concernés

Rupture de stock complète, et visiblement à l'échelle mondiale pour le très attendu Ryzen 9 3950X. Apparu brièvement en France à un peu moins de 1 000 euros selon nos confrères de CowcotLand , le nouveau processeur haut de gamme d'AMD est aujourd'hui pratiquement impossible à trouver en ligne et se montre encore plus difficile à acheter.D'après des fournisseurs contactés par le site allemand ComputerBase, la demande serait 16 fois supérieure à la production, avec une moyenne de 16 précommandes toujours actives pour chaque puce sortie des usines de TSMC. Une situation invivable qu'AMD redoutait (sur fond de rumeurs d'une production au ralenti chez TSMC ), au point d'avoir repoussé à plusieurs reprises le lancement de sa nouvelle puce, initialement annoncée pour septembre.L'approvisionnement est en l'état tellement tendu, que plusieurs revendeurs allemands et européens demandent à AMD une hausse du prix conseillé pour son Ryzen 9 3950X. Un moyen de faire baisser la pression des précommandes en décourageant les acheteurs les moins motivés.En l'état, le seuil moyen de mettre la main sur un Ryzen 9 3950X serait actuellement de payer le prix fort sur eBay, où quelques unités sont disponibles pour des prix indécents, parfois deux fois supérieurs aux 749 dollars conseillés par AMD.Plus inquiétant peut-être pour AMD, Tom's Hardware US note que la situation serait peu ou prou la même pour les récents Threadripper 3960X et 3970X , également lancés ce 25 novembre. Les deux puces pourraient souffrir de leur manque d'approvisionnement face aux processeurs Intel de génération Cascade Lake-X.Le Core i9-10980XE , lui aussi destiné au marché HEDT, doit par exemple débarquer dans les prochains jours en France au tarif de 1 099 euros . Si Intel parvient à faire mieux question disponibilité chez les revendeurs, le groupe pourrait mettre AMD et ses rutilantes puces Threadripper dans l'embarras.