Les Threadripper 3000x d'AMD apparaissent furtivement sur LDLC... et puis s'en vont

Threadripper 3960X et 3970X : deux puces HEDT fort bien pourvues sur le papier

Les nouveaux processeurs haut de gamme d'AMD ont fait une entrée furtive chez LDLC avant de disparaître du catalogue du revendeur. Une entrée furtive, certes, mais qui nous donne une idée de leurs prix français, alors qu'AMD se contente de tarifs officiels en dollars US.Repérés par Olivier Chardonnet, un lecteur de Clubic qui nous a fourni une capture d'écran, les Threadripper 3960X et 3970X ont ainsi été affichés respectivement à 1 415,83 et 2 024,17 euros sur le site marchand. Ces prix peuvent toutefois légèrement évoluer avant le lancement officiel des desdits processeurs, prévus lundi prochain.Pour rappel, le Threadripper 3960X comportera 24 cores et 48 threads cadencés entre 3,8 et 4,5 GHz. Il dispose de 140 Mo de cache et de 72 lignes PCIe 4.0 utilisables pour un TDP annoncé à 280 Watts et un prix américain fixé à 1 399 dollars hors taxes.Son grand frère, le Threadripper 3970X, mise sur 32 cores et 64 threads pour des fréquences comprises entre 3,7 et 4,5 GHz, 144 Mo de cache et 72 lignes PCIe 4.0 exploitables. Son TDP est également fixé à 280 Watts tandis que son prix US atteint le seuil des 1 999 dollars hors taxe.