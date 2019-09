L'Intel Core i9-10980XE Cascade Lake-X s'expose via Geekbench

© Joseph GTK / Shutterstock.com

Un TDP qui pourrait atteindre les 165 Watts pour des fréquences supérieures à 4 GHz ?

Des performances à peine plus élevées que le Core i9-9980XE sous GeekBench 4

Basé sur l'architecture Cascade Lake et gravé en 14 nm, le Core i9-10980XE pourra être monté sur le socket LGA 2066. Comme ses prédécesseurs les Core i9-9980XE et i9-7980XE, il embarque 18 cores et 36 threads, tandis que sa configuration de mémoire cache n'évoluerait pas vis-à-vis des modèles précédents (1,125 Mo, 18 Mo et 24,75 Mo de cache L1, L2 et L3 respectivement, indique).D'après un récent listing émanant d'ASUS, le Core i9-10980XE pourrait comporter jusqu'à 48 lignes PCIe 3.0, mais l'information est encore loin d'être confirmée. Dans la même idée, les précédentes références HEDT à 18 cores arboraient chez Intel un TDP de 165 Watts. Ce schéma pourrait être à nouveau d'actualité sur le Core i9-10980XE.Sur GeekBench, durant le benchmark, le CPU fonctionnait en tout cas à des fréquences comprises entre 4,108 et 4,779 MHz. On ignore toutefois quelles étaient les conditions précises de ce premier galop d'essai, mais le nouveau processeur d'Intel semble s'orienter vers des fréquences relativement hautes.Une fois le test complété sous GeekBench 4, le Core i9-10980XE affichait des scores un peu plus élevés que son grand frère le Core i9-9980 XE, avec 5 381 points glanés en single core (contre 5174 pour le 9980 XE) et tout juste 51514 points perçus en multi-core (contre 51437 pour le fleuron actuel d'Intel). Des résultats respectivement 4% et 1% plus élevés qui, s'ils se confirment, ne changeront pas vraiment la donne.tant à expliquer ces résultats par le fait que le système employé pour tester le Core i9-9980XE dispose de mémoire vive plus rapide que pour la configuration équipée d'un Core i9-10980XE. Les deux puces ne partent donc pas avec les mêmes chances sur ce test. Le site spécialisé croit par ailleurs savoir que les résultats du test en multi-core sont tronqués. Deux éléments qui pourraient en partie réhabiliter le Core i9-10980XE dans ces premiers Benchmarks.