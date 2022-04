Avis MindNode (2022) : le meilleur logiciel de cartes mentales pour les utilisateurs Apple

Une fois dans la carte mentale, on retrouve un menu très minimaliste dans le coin supérieur gauche. Il est composé de 5 onglets : l'accès aux cartes mentales, les options de partage, l'affichage sous forme de liste à puces, la barre d'outils dans le coin inférieur droit et le bouton pour passer à la version payante si ce n'est pas encore le cas. On regrette que les flèches « avancer » et « retour » ne soient accessibles qu'en cliquant d'abord sur un onglet du menu.