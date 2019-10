Apple déploie (déjà) iOS 13.2.1 pour réparer son HomePod

© Ksenija Toyechkina / Shutterstock.com

iOS 13.2.1 corrige le tir pour les HomePod

Via : Forbes

En effet, le HomePod a en quelque sorte mal supporté le passage à iOS 13.2. S'apercevant que la dernière mouture de l'OS pouvaitson enceinte connectée, Apple avait immédiatement retiré la version de ses serveurs dédiés aux HomePod.Disponible uniquement pour les enceintes connectées Apple, iOS 13.2.1 permet donc de profiter des dernières fonctionnalités de la mise à jour... tout en continuant d'utiliser son enceinte tout court. Ce qui, vous l'admettrez, est plutôt pratique.En sus, Apple annonce une série de nouvellessur son enceinte connectée. Handoff permettra notamment de permuter la musique d'un iPhone vers un HomePod simplement en s'en approchant.Les scénarios HomeKit peuvent désormais prendre en charge la lecture de musique, et le HomePod devient maître zen en vous permettant d'écouter des morceaux relaxants via la fonctionnalité Sons d'ambiance. Sons d'ambiance avec lesquels il est possible de s'endormir grâce au réglage d'un minuteur.