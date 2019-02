La version iOS du clavier Google se dote du retour haptique

Crédits : Google

Conspué par certains, indispensable pour d'autres : leest arrivé sur la version iOS deLa version 1.40 de Gboard pour iOS (déjà disponible) apporte avec elle la possibilité deà chaque pression sur une touche. Une option bien entendu désactivable pour celles et ceux que la chose irrite.Cette nouvelle version apporte également avec elle le support de(le lao et le mongol) ainsi que «».Pour rappel, Apple permet depuis iOS 8 (2015) de remplacer le clavier d'origine de l'iPhone par des solutions alternatives. Les plus populaires sont SwiftKey (Microsoft) et Gboard (Google), mais de nombreux autres acteurs ont investi ce marché, comme Fleksy, un clavier alternatif qui promeut le respect de vos données personnelles.