Apple corrige enfin le bug FaceTime par une mise à jour

Le constructeur fait amende honorable et réactive les FaceTime groupés

Source : 9to5Mac

Il aura fallu près de 10 jours pour qu'corrige le bug FaceTime , qui permettait à des utilisateurs d'écouter leur correspondant avant même qu'il ne réponde à l'appel. Le constructeur a publié lesiOS 12.1.4 et macOS 10.14.3 qui réactivent les appels FaceTime de groupe. Apple précise également que les versions précédentes des systèmes d'exploitation ne pourront plus profiter de la fonctionnalité.Dans les notes de mises à jour,et annonce avoir découvert et corrigé, cette fois dans la fonction Live Photos, ainsi que divers problèmes de corruption de mémoire.Apple a également indiqué à la presse que le jeune homme à l'origine de la découverte de ce bug va être récompensé financièrement. L'entreprise va également se charger deet a profité de cette histoire embarrassante pour améliorer son processus de remontée de bugs.