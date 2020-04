Lineage OS, les premières ROM Android 10 sont de sortie

© LineageOS

28 appareils déjà supportés officiellement

Via : Android Police

Baptisée LineageOS 17.1, cette nouvelle itération est déjà disponible sur une poignée d'appareils.Sur son site officiel, LineageOS liste pas moins de 28 appareils d'ores et déjà compatibles avec la dernière mouture de la ROM.Des mobiles assez datés, puisqu'on retrouve parmi les références citées le HTC One (M8), ou encore un certain nombre de déclinaisons du Samsung Galaxy S4. De très nombreux smartphones LG (V20, G2, G3 et G5 notamment) sont également de la partie.Qu'à cela ne tienne, la communauté LineageOS n'a pas attendu le feu vert de l'équipe d'origine pour mettre sur pied un certain nombre de ROM basées sur Android 10. Il n'y a qu'à se promener sur les forums de XDA pour s'en assurer.Du reste, n'hésitez pas à consulter notre guide complet d'installation de LineageOS si vous êtes intéressés par cette alternative. Parmi les bienfaits de cette ROM : la possibilité de faire tourner d'anciens appareils sous la dernière version d'Android, ou encore de se débarrasser de toute présence de Google sur son téléphone.