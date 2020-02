Android 11 : de nouvelles fonctionnalités pour faciliter l'usage du casque audio

Un mode Avion qui ne vous coupe pas la musique

Des codecs enfin visibles

Source : Android Authority

Première nouveauté intéressante, la possibilité de ne pas désactiver le Bluetooth en passant en mode Avion, et a fortiori la connexion via un profil A2DP (profil pour la musique). Plus besoin, donc, de réactiver le Bluetooth après déclenchement du mode Avion.Il faudra toutefois vérifier, à l'usage, si une telle fonction ne rentre pas en contradiction avec la politique de certaines compagnies.Si certaines marques sont explicites quant aux codecs Bluetooth utilisés sur leurs casques, d'autres ne prennent pas la peine de rentrer dans les détails, faute d'intérêt du grand-public. Même en rentrant dans les options développeur, on constate que tous les codecs restent affichés en clair, et ce quel que soit le casque.Aussi, Android 11 va légèrement faire évoluer cet affichage, en grisant les codecs non-supportés. En revanche, nous ne disposons d'aucun détails concernant la disponibilité d'une telle fonctionnalité hors options développeur. En l'état, il est seulement possible (sauf via application propriétaire) de définir deux codecs dans les options Bluetooth : le codec SBC (option Audio HD désactivée), et le codec à plus haut débit disponible sur le casque (Audio-HD Activé). On ne peut par exemple pas demander directement un fonctionnement AAC ou Apt-X HD sur un casque compatible avec ces deux codecs et avec le LDAC, sauf en rentrant dans les options développeur.Aucun mot non plus, pour le moment, sur l'intégration éventuelle de nouveaux codecs Bluetooth. Sauf très bonne surprise, il n'y a à priori aucune chance de voir apparaître le futur codec LC3, développé pour le Bluetooth LE Audio , mais parfaitement intégrable sur le Bluetooth actuel.