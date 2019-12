Google s’inspire de Facebook et teste des bulles de conversation flottantes pour Messages

© XDA Developers

Ah, Android. Android et ses petites bulles de conversations Messenger flottantes. Certains détestent, et d'autres adorent. Ces derniers seront probablement ravis d'apprendre qu'une fonctionnalité identique semble être en bonne voie de développement sur l'application Google Messages.Comme le rapporte XDA Developers, les utilisateurs Google Messages peuvent d'ores et déjà activer les « bulles de notification » sur leur messagerie. Il leur suffit d'accéder aux options de développeur de leur téléphone, et d'activer « Bubbles » pour l'application Messages.Ce faisant, les nouveaux messages que vous recevrez s'afficheront dans une bulle en tout point semblable à celles de Messenger. D'un geste du doigt, il est possible de déplacer la bulle, ou de fermer la conversation. Il est bien entendu possible de répondre à la volée à un message, simplement en tapotant sur la bulle.Bien entendu, si les bulles de notification ne sont pas votre tasse de thé, il reste possible de désactiver leur affichage via les options de l'application. On ignore encore quand Google prévoit de sortir sa nouvelleen version finale, mais XDA semble confiant lorsqu'il affirme que l'entreprise finira par complètement remplacer son API d'overlays par ce mode d'affichage à l'avenir.