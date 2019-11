L’app Messages de Google va bientôt vous éviter le spam

La guerre envers les contrefaçons

En cours de déploiement, la version 5.3 de Google Messages promet donc une nouvelle protection à ses utilisateurs contre les spams et les attaques de type phishing. Elle est pour le moment en bêta, et vous pouvez d'ores et déjà vous la procurer manuellement.Désignée sous le nom « SMS Verified », pouvant se traduire par « SMS vérifié », cette fonctionnalité s'activera désormais par défaut sur tous les appareils. Pour le moment, elle ne marche qu'avec les entreprises vérifiées par Google. À terme, elle devrait concerner l'ensemble des utilisateurs.Le fonctionnement est assez simple : pour chaque SMS douteux que vous recevrez, Google s'occupera de vérifier avec un code d'authenticité s'il s'agit d'une tentative d'usurpation d'identité ou d'un contenu trompeur. Le but est bien évidemment d'éviter aux personnes de cliquer sur des liens dangereux, et de se retrouver sur des sites factices qui vous déroberont de l'argent ou des informations privées.Quand l'identité de l'entreprise sera contrôlée, une icône « Vérifié » apparaîtra sur l'écran. Un affichage similaire à ce que l'on peut rencontrer sur nos navigateurs Internet, sur des sites sécurisés et vérifiés comme les banques.Google essaie ainsi de limiter les spams et les tentatives de phishing qui se développent progressivement par SMS. Opérateurs, banques, service gouvernemental... De plus en plus d'escroqueries s'efforcent de nous tromper directement sur notre téléphone portable. On peut penser à l'impôt à la source, qui a été une inspiration majeure pour de très nombreuses tentatives de phishing depuis le début de l'année.Selon le site 9to5Google, ce service n'est pas encore fonctionnel dans l'ensemble des pays et ne se déploie que progressivement. Pour les plus impatients, vous pouvez télécharger directement l' APK et l'essayer dès maintenant.