Les tentatives de phishing ont augmenté de 400% entre janvier et juillet 2019

L'HTTPS, toujours fiable ?

Quelques bons conseils

Cette augmentation de 400 % des tentatives de(ou hameçonnage) entre janvier et juillet 2019, est d'autant plus inquiétante qu'elle concerne des noms de domaine certifiés et le protocole HTTPS.Vous avez probablement déjà entendu parler du. Cette pratique illégale consiste à utiliser votre boite mail ou votre navigateur pour tenter de récupérer des données sensibles, comme vos coordonnées bancaires. Pour cela, leconçu par le pirate se fera passer pour un organisme en lequel vous avez confiance : votre banque, par exemple. Il prétexte alors un motif (une amende à payer, une vérification d'identité...) a priori sérieux pour vous demander de communiquer vos informations personnelles.Or d'après le rapport de Webroot, ces attaques se font plus fréquentes depuis le début de l'année. Les analyses de la société la mènent à la conclusion qu'un URL sur 50 était porteur de la menace sur la période étudiée.Pire : toujours d'après Webroot, près d'un tiers (29%) de ces tentatives utilisent des sites utilisant le protocole HTTPS (, pour «»). Par rapport au protocole bien connu HTTP, l'HTTPS ajoute normalement une authentification, dont Google dit qu'«».C'est notamment ce qui a amené l'HTTPS à être adopté très tôt pour les transactions bancaires, puis sur d'autres types de sites. Jusque-là, l'HTTPS était donc une garantie de fiabilité : le gouvernement français le recommande d'ailleurs pour les transactions sécurisées.Webroot observe aussi que les tentatives deexploitant les vulnérabilités de Windows 7 ont augmenté de 75%. Les noms de domaine ne sont pas non plus à l'abri du: le rapport de Webroot indique que même des noms de domaine pourtant retenus comme fiables sont concernés. Les sociétés de logiciels dans le Cloud (SaaS) seraient les plus imitées par les hameçonneurs, suivies par les institutions financières et les réseaux sociaux.Webroot donne cependant des informations utiles pour se prémunir face au. Pour uninstallé sur un ordinateur exploitant Windows, la société indique que dans 76% des cas, le logiciel est installé dans l'un de ces trois dossiers :. Le rapport précise que «». Le site du gouvernement rappelle aussi que les organismes comme les banques ou les impôts n'envoient jamais de message demandant d'entrer des informations personnelles. Il vaut mieux se rendre soi-même sur le site de l'institution et, en cas de doute, contacter celle-ci.