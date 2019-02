Google abandonne son projet d'objets connectés Android Things (ou presque)

Le support d'au moins 4 SoMs était prévu pour Android Things

Une concurrence trop forte pour Android Things ?

C'est une mise au placard qui n'en porte pas le nom pour. On apprend que l'OS allégé dedevra désormais se restreindre à un secteur d'activité bien plus circonscrit qu'initialement prévu.Pour autant, l'équipe Android de Google se justifie dans un communiqué : «».Comme le note Android Police , l'OS de Google devait encore récemment supporter(System on Modules) destinés à des appareils IoT (Internet of Things). Ces module, les NXP i.MX8M, Qualcomm SDA212, Qualcomm SDA624 et MediaTek MAT8516, devaient être mis à la disposition des partenaires de Google pour concevoir leurs objets connectés sous le regard bienveillant de la firme, qui les aurait alors gratifiés par défaut de son support.Reste qu'au 25 janvier dernier, ces quatre SoMs demeuraient listés comme «» sur le site officiel d'Android Things. Dans ces conditions, et compte tenu du contexte actuel, il semble peu probable que des appareils autre que des enceintes intelligentes ou des Smart Displays sous Android Things puissent (ou aient pu) voir le jour.Si Google n'a pas donné de raison officielle à cette mise sous cloche d'Android Things OS,sur le terrain des systèmes d'exploitation destinés à l'Internet des objets serait à pointer du doigt. Ubuntu Core, RIOT, ou encore l'Azure Sphere OS et Windows 10 IoT chez Microsoft (entre autres) laissaient peu de place à Android Things pour s'épanouir. Lede la part même de Google, qui préfère ainsi utiliser une version custom de ChromeOS pour propulser son propre Smart Display, aura fini par donner le coup de grâce à cette initiative prometteuse sur le papier, lancée il y a maintenant deux ans.Notons toutefois qu'Android Things estau travers de deux kits de développement : le NXP Pico i.MX7D et le Raspberry Pi 3 Model B. Il paraît cependant très peu probable que des sociétés se lancent dans le développement de logiciels pour Android Things maintenant que Google l'a ostensiblement mis entre parenthèses.