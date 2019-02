Il va bientôt être possible de faire tourner Linux sur des portables ARM destinés à Windows

Seulement trois modèles concernés pour le moment

Encore quelques mois pour corriger les problèmes

Vous vous rappelez des laptopspropulsés par des Snapdragon 835 ? Ces derniers pourraient bien s'offrir une nouvelle jeunesse. Comme indiqué en début de semaine par un lecteur de Phoronix, trois de ces machines devraient bientôt être en mesure de troquer Windows pour. Une éventualité affriolante rendue possible grâce aux avancées du projet aarch64-laptops disponible sur la plateforme de partage logiciel GitHub.Lancée il y a quelques mois, cette initiative vise à créer des images d'Ubuntu permettant de flasherde ces fameux « Always Connected PCs » : les Asus TP370QL, HP Envy x2 et Lenovo Mixx 630.Pour y parvenir, ces images doivent préalablement être téléchargées puis copiées sur une carte SD, en vue de flasher ces trois appareils, qui pourront alorssous leur nouvel OS.Reste que, pour le moment, certains problèmes subsistent, notamment sur le modèle de chez Asus. Phoronix note ainsi que l'installation de Linux sur ce derniercorrectement. Le Wi-Fi aurait par ailleurs tendance à faire des siennes, tandis les pilotes graphiques adaptés à cette hybridation ne sont pas encore entièrement terminés. L'utilisateur final devra doncun peu avant de tenter l'expérience. Quelques mois de développement supplémentaires devraient toutefois suffire, est-il précisé.Pour rappel, l'Asus TP370QL était commercialisé à son lancement au tarif de 650 dollars. Il embarque un SoC Snapdragon 835 de chez Qualcomm, 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage pour une autonomie estimée à 22 heures. Les modèles HP et Lenovo reprennent ces mêmes caractéristiques, à l'exception de la quantité de RAM qui passe à seulement 4 Go et de l'autonomie (respectivement 19 et 20 heures pour l'Envy x2 et le Mixx 630). Leur prix respectif au lancement était pour leur part de 830 et 650 dollars.