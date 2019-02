Microsoft annonce une distribution Linux payante pour Windows 10

Une distribution Linux payante sous Windows 10 ?

Microsoft apporte un grand nombre de correctifs à WSL

Source : Wccftech

Les choses changent du côté de Microsoft qui s'active de plus en plus pour proposer à ses utilisateurs des fonctions provenant de l'univers Linux. Avec la prise en charge du shell Unix Bash en 2016, fruit de la collaboration entreet, il était alors possible d'installer une distribution Ubuntu grâce à Windows Subsystem pour Linux (WSL), dans la foulée Microsoft a introduit à son store deux environnements SUSE pour WSL, puis, 2 ans après, on pouvait y retrouver des distributions gratuites commeAujourd'hui Microsoft introduit sa première distribution Linux payante, spécialement conçue pour les utilisateurs de WSL. Développée par, WLinux se veut être unest présentée commeAvec l'amélioration de WSL dans la mise à jour 1809 de Windows 10, les utilisateurs peuvent désormais lancer un shell Linux depuis l'explorateur de fichiers. La commandeapparaît en effet dans le menu contextuel en maintenant la touche Shift enfoncée simultanément au clic droit. En cliquant sur cette nouvelle option, la distribution se lancera directement dans le chemin du dossier sélectionné.WLinux amène de nombreuses fonctionnalités comme, l'utilitaire open source qui permet une interopérabilité efficace entre WSL et Windows 10. L'outilpermet quant à lui de sélectionner des shells facultatifs commeet, de déployer rapidement l'environnement de développement de votre choix (Node JS, Python 3.7, Go, Ruby), de gérer les déploiements Windows et Azure avec Powershell et de désactiver l'intégration de l'explorateur Windows. L'éditeur de texte est également au choix entre Visual Studio Code, Neovim ou Emacs.En outre, WLinux prend aussi en charge plusieurs interfaces graphiques Linux sans avoir besoin préalablement de configurer libGL ou display. Par ailleurs Microsoft a apporté de nombreux correctifs pour WSL. WhiteWater Foundry annonce aussi qu'un grand nombre de paquets inutiles ont été supprimés, car sans rapport avec WSL, de plus l'éditeur assure que des correctifs de sécurité et de compatibilité seront déployés régulièrement.WLinux est disponible sur Windows Store pour 19,99€, mais est aussi téléchargeable sur GitHub