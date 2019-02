Windows 7 : la grille tarifaire des mises à jour de sécurité dévoilée

Pousser les utilisateurs à migrer vers Windows 10

300 dollars en 2023 pour un double abonnement

En 2009,déployait la nouvelle version de son système d'exploitation pour ordinateur,. Dix ans plus tard, le monde entier apprenait l'arrêt de ses mises à jour gratuites, acté à la date du 14 janvier 2020 . D'ici là, Microsoft offre à ses utilisateurs, au grand désarroi d'une partie des utilisateurs. Car oui, Windows 7 a joui d'une très forte cote de popularité durant ses dix années d'existence et restera à jamais gravé dans les esprits de chacun.Mais la vie d'un OS n'est pas éternelle et passer le flambeau à son successeur reste la suite logique des choses. Sauf que Windows 7 ne s'avoue pas complètement vaincu : si le grand public n'aura plus accès aux MAJ gratuites, les professionnels, eux, bénéficierontappliquées à. Problème : les prix proposés semblent exorbitants.La journaliste Mary Jo Foley de ZDNet a en effet pris connaissance de cette grille tarifaire un peu particulière : elle se veut en effet progressive et ne concerne, à chaque fois, qu'un seul et unique appareil. Pour, le forfait coûtera la somme de 50 dollars entre janvier 2020 et janvier 2021, par appareil. Puis 100 dollars de janvier 2021 à janvier 2022, etde janvier 2022 à janvier 2023, toujours par appareil.Le coût desemble plus abordable, mais encore cher : comptez 25 dollars, par appareil, de janvier 2020 à janvier 2021, 50 dollars de janvier 2021 à janvier 2022 etde janvier 2022 à janvier 2023.Dans l'idée, un double abonnement en 2023 fera monter la note àpar appareil. Un budget somme toute conséquent pour toute entreprise souhaitant installer ces versions sur l'ensemble de ses ordinateurs.