Un premier leak de Android Q, successeur de Pie, fait son apparition

Android Q : un mode sombre pour toute l'interface



Captures d'écran de l'interface actuelle de Android Q. © XDA Developers

Davantage de contrôle sur les permissions accordées aux applications

Source : XDA Developers

XDA Developers est parvenu à mettre la main sur unpréliminaire deet à l'installer sur un smartphone Pixel 3 XL de Google.L'une des plus grossesactuellement disponibles sur Android Q est la possibilité d'appliquerà l'intégralité de l'interface.D'après XDA, même les applications ne disposant pas d'un mode sombre natif peuvent se faire forcer la main grâce à de nouvelles options réservées aux développeurs.Un ajout bienvenu, lorsque l'on sait que l'utilisation de couleurs sombres dans une interface permet non seulement de réduire la fatigue oculaire, mais également d'économiser la batterie du téléphone. Surtout s'il est pourvu d'un écran OLED.Autre nouveauté de Android Q : davantage de granularité dans le contrôle des permissions que l'on peut accorder aux applications.La page dédiée, dans les réglages de l'appareil, a été profondément modifiée et laisse désormais apparaître toutes les permissions accordées aux applications installées. Il sera dès lors possible de modifier celles-ci en coupant, par exemple, l'accès de Facebook à ses Contacts ou l'accès d'un jeu mobile à son journal d'appels.Enfin, l'une des trouvailles les plus enthousiasmantes de XDA fait référence à un « mode bureau expérimental ». Une fonctionnalité pour le moment non-fonctionnelle, mais qui pourrait permettre d'utiliser son smartphone comme un véritable ordinateur ; exactement comme ce que propose Samsung avec DeX Quoi qu'il en soit, nous ne devrions pas entendre parler officiellement de Android Q avant de longs mois. Pour rappel, Android « Pie » 9.0 n'a été déployé que le 6 août dernier et de nombreux smartphones tournent encore sur son prédécesseur Oreo.