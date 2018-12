Android Pie est disponible sur les OnePlus 5 et 5T

Android Pie et nouvelles fonctionnalités pour le OnePlus 5

Source : Engadget

OnePlus offre un cadeau de Noël aux utilisateurs des OnePlus 5 et 5T. Il aura fallu quelques mois de bêta-test au constructeur pour finaliser son logiciel mais les possesseurs des smartphones sorties en 2017 par la marque vont recevoir dès à présent uneimportante d', la surcouche maison de la marque qui passe en version 9.0.Elle apporte donc le support de la version 9 d' lancée durant l'été par Google et déjà disponible pour leset 6T. OnePlus intègre désormais le support de Google Lens à travers l'application Caméra, ainsi qu'une nouvelle interface adaptée aux nouveaux mouvements et gestes introduits paret un modeenrichi.La mise à jour se fera de manière progressive, avec un déploiement prévu sur plusieurs jours pour l'ensemble des utilisateurs des téléphones.