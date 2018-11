Samsung : Android 9.0 Pie devrait bientôt débarquer en bêta

Une nouvelle interface pour les mobiles Samsung

Il n'y aura pas que le tant attenduau menu de la Samsung Developer Conference 2018. Cet événement à destination des développeurs pourrait être aussi l'occasion pour le constructeur de présenter une nouvelle version de son interface, tournant sous, la dernière version du système d'exploitation signé Google.Le site SamMobile a repéré dans l'application mobile dédiée à l'évènement une conférence avec comme description «».Outre la confirmation que Samsung va beaucoup parler des usages de sonsupposé révolutionnaire, le constructeur devrait insister sur les usages d'un tel type d'appareil et Android 9.0 devrait être mis à contribution dans la réalisation de cette nouvelle interface de navigation.Les autres modèles, à commencer par leainsi que le, devraient également avoir droit à ce programme detest. Les deux appareils, pourtant les plus haut de gamme de la marque, sont encore bloqués à Android 8.1 Oreo.Samsung devrait également revoir en profondeur l'interface de ces modèles et donner une ligne directrice pour les futurs flagships, le Galaxy 10 (ou X) en tête.Plus que quelques heures à patienter pour découvrir les dernières nouveautés Samsung puisque la conférence se déroulera ce mercredi 7 novembre.