Google va facturer en Europe ses applications aux constructeurs de smartphones

modifie ses pratiques commerciales vis-à-vis de ses partenaires européens. D'après The Verge , le moteur de recherche va désormais facturer aux constructeurs d'appareils utilisantl'installation de ses applicationsetCe changement dans la politique commerciale de Google est lié à l'amende de 4,3 milliard d'euros que l'a infligé au moteur de recherche en juin dernier. Google a été accusé d'abuser de lade son système d'exploitation mobile Android afin de pousser l'utilisation de ses services. Google a fait appel de la décision , mais devance la Commission en présentant ces nouvelles mesures spécifiques au marché européen.Les fabricants de smartphones ou tablettes commercialisant leurs produits en Europe pourront désormais utiliser undans leurs produits, c'est à dire une version du système qui ne comprend pas les applications Google pré-installées, ni l'accès au. Les constructeurs pourront également n'installer que certains applications Google. Jusqu'ici, ils étaient obligés de proposer l'ensemble des logiciels du moteur de recherche même s'ils ne voulaient que proposer Google Maps à leurs clients.Mais cette liberté a désormais un coût. Google va proposer une licence d'utilisation payants à tous les fabricants souhaitant pré-installeretdans leurs appareils mobiles. Bien évidemment, ces deux logiciels sont les plus importants pour le business de Google, qui permet à la fois de récolter les données utilisateur et d'afficher le plus de publicités.Google se justifie en expliquant que ces deux applications participent au financement du développement et à la distribution gratuite d'Android. Le moteur de recherche rappelle au passage que le système d'exploitation restera «».Ces nouvelles mesures entreront en vigueur dès le 29 octobre. On ne sait pas aujourd'hui si les constructeurs vont répercuter le prix de cette licence sur le tarif de leurs appareils.