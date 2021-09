Android : Nova launcher 7 passe en version finale

Le launcher Nova est un des plus populaires du genre pour les smartphones fonctionnant sous Android et compte bien le rester. Le lanceur d'applications s'enrichit ainsi de plusieurs nouveautés qui marquent un important tournant. En effet, il s'agit d'une des plus importantes évolutions de ce produit, plus de deux ans après le lancement de la version 6, en mars 2019.

Commençons par une nouvelle commande gestuelle, le glissement vers le bas. Celle-ci peut, par ailleurs, être attribuée aussi bien à un raccourci qu'à une application. Une option disponible pour les détenteurs de la version Prime. Nova s'offre également un important rafraîchissement visuel, dans l'objectif de correspondre au mieux aux dernières innovations, animations et tout ce qui trait au visuel. Plus en détail, cette amélioration est permise grâce à une base prise sur le dernier code launcher (Android Open Source Project) couplée à un code spécifique à Nova mis à jour.