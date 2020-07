Microsoft Launcher pour Android arrive en version 6... celle-la même qui équipera les Surface Duo

En parallèle d'une nouvelle mise à jour Insider pour Windows 10, Microsoft vient de commencer le déploiement auprès du grand public de la v6 de son Microsoft Launcher pour Android. En test depuis plusieurs semaines, cette version est basée sur un nouveau socle de code et profite ainsi de nombreuses nouveautés, qui devraient aussi améliorer ses performances (plus rapide, plus fluide, et moins gourmand en mémoire et batterie).

Du côté des fonctionnalités, on relèvera tout d'abord la mise en place d'un nouveau mode paysage pour l'affichage. Difficile ici de ne pas penser au futur Surface Duo, le terminal à double écrans de la firme, qui utilisera pleinement Microsoft Launcher.

Enfin, Microsoft ajoute un thème sombre à son application (à condition d'être sous Android 8.0+), la possibilité de profiter de fonds d'écrans depuis Bing, de personnaliser les icônes ou encore de consulter un flux personnalisé d'actualités.