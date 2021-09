Après Windows 11, les applications Android bientôt disponibles sur les consoles Xbox de Microsoft ?

Cette folle rumeur est fondée sur une mention inscrite pour l'application sous-système Windows pour Android, depuis la version Windows 11 du Microsoft Store (voir visuel ci-dessous). En effet, sur la configuration requise pour utiliser ce logiciel, nous pouvons apercevoir la mention « Xbox One » en plus de Windows 10 version 22000.0. À l'heure actuelle, il est important de préciser que l'application en question est uniquement consacrée à des tests en interne et qu'elle ne sera peut-être jamais rendue fonctionnelle pour le grand public.