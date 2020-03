Observer la pollution quasiment en temps réel depuis l'espace ? C'est pour bientôt

Lire aussi :

Source : The Verge

Les trois appareils sur lesquels s'appuie cette constellation suivront une orbite géostationnaire, ce qui leur permettra d'offrir une fréquence des relevés et un niveau de détails «», précise la NASA.Le premier des trois instruments à faire partie de ce système est le GEMS () sud-coréen. Lancé le 18 février dernier, la NASA souhaite l'utiliser pour obtenir des données sur la qualité de l'air en Asie. L'agence poursuivra en 2022 en envoyant un appareil similaire à GEMS, mais devant cette fois surveiller la situation de l'Amérique du Nord. Baptisé TEMPO (), il sera enfin suivi en 2023 par le satellite Sentinel-4 de l'ESA, qui se concentrera sur l'observation de l'Europe et de l'Afrique du Nord.Ces trois appareils seront placés en orbite géostationnaire, ce qui signifie qu'ils seront toujours au-dessus du même point de la surface de la Terre. Alors que les anciens satellites ne pouvaient effectuer des relevés qu'une seule fois par jour, cette nouvelle constellation suivra en permanence la qualité de l'air dans une zone donnée du globe.Ensemble, les appareils pourront effectuer des relevés concernant différents types de polluants. Dans son communiqué, la NASA explique qu' «». Les données recueillies pourraient ainsi être mises à jour toutes les heures.Une plus grande fréquence pourrait permettre de mieux saisir des événements de pollution ponctuels, comme ceux relatifs aux heures de pointe ou le cas d'une centrale générant de l'énergie à pleine puissance pour répondre à un pic de demande. Les satellites concernés par le programme aideront également à suivre les déplacements d'une pollution, et à déterminer si celle-ci a été émise sur place ou si elle provient d'un autre pays.Barry Lefer, le Directeur du programmede la NASA, a affirmé : «».Pour la NASA, l'objectif à terme est d'anticiper les phénomènes et d'améliorer la prise de décision. L'agence a déclaré que «».