Après les navettes, la "palette spatiale" de la NASA facilitera les futurs alunissages

Un concept à petit prix

Faciliter les alunissages futurs

La NASA ayant encore de nombreux projets pour la Lune , cette «» doit permettre l'envoi de charges conséquentes sur la Lune avec des coûts réduits.L'ingénieur à la tête du projet, Logan Kennedy, a déclaré dans le communiqué de la NASA que «».Le concept serait né d'études menées autour du VIPER (), un rover devant partir dès 2022 à la recherche de traces d'eau au pôle sud de la Lune . Ces études avaient pour objectif de «» des futures opérations.Si le concept n'a pas encore de nom, cette «» (un terme que l'on retrouve dans le dossier technique de l'appareil ) fait partie du CLPS (), un programme commercial pour lequel la NASA a conclu, il y a un an, un partenariat avec neuf entreprises privées américaines Le concept constituerait ainsi un moyen plus simple et moins onéreux de faire alunir des rovers aux pôles de notre satellite. Une fusée lancerait la palette équipée de son rover et la placerait sur la trajectoire de la Lune. La palette se chargerait ensuite, quelques jours plus tard, des manœuvres d'alunissage. Après avoir touché le sol, elle libérera le rover, collectera des informations sur ses environs directs et les expédiera à l'équipe sur Terre avant de s'éteindre définitivement au bout de huit heures.La palette spatiale n'est effectivement pas conçue pour rester en activité, ceci nécessitant des infrastructures trop coûteuses aux yeux de la NASA. Elle pourrait cependant être utiles aux missions ultérieures, puisque son repérage pourrait servir de balise de navigation, par exemple.