Le premier avion entièrement électrique de la NASA est prêt pour les tests

© NASA

Un projet en trois étapes

Tests au sol

2

Source : TechCrunch

L'objectif de cet appareil expérimental est notamment d'aider au développement de l'aviation électrique.Le X-Plane a été produit par ESAero (pour) qui a livré l'appareil à la NASA le 2 octobre. Le communiqué de l'agence, publié le 3 octobre, précise que le X-57 Maxwell n'en est qu'à la première des trois étapes du projet X-Plane. Élaborée à partir d'un Tecnam P2006T, bimoteur léger, cette première configuration, baptisée(ou Mod II), du X-57 Maxwell correspond ainsi au remplacement des moteurs à combustion par des moteurs électriques. Avec les configurations suivantes, Mod III et Mod IV, ce sont notamment des ailes spécifiques qui viendront s'ajouter au X-Plane.Le responsable du projet, Tom Rigney, déclare ainsi ouverte la phase de test du X-Plane : «».Le projet X-57 affiche ainsi son ambition de recherche en faveur de vols plus silencieux et ne rejetant pas de CO. Le communiqué poursuit : «».