Bosch présente des lunettes intelligentes qui font GPS quand vous vous déplacez à vélo

Des informations en permanence devant les yeux

Un dispositif à destination des fabricants de lunettes connectées

Source : Electrek.

Si les lunettes connectées n'ont jusqu'ici jamais vraiment trouvé leur marché, plusieurs entreprises ne paraissent pas résolues à abandonner l'idée. Après la dernière édition des Spectacles de Snapchat, c'est au tour de Bosch de faire la démonstration de sa technologie.Et le fabricant allemand en profite pour faire le lien avec une autre partie de son activité, en l'occurrence autour des vélos électriques. Alors qu'il avait dévoilé, quelques mois plus tôt, un système pour lier son deux-roues à son smartphone , il invite cette fois l'utilisateur à ne pas quitter la route des yeux.En effet, dans une vidéo publiée sur la chaîne de Bosch Sensortec, une cycliste reçoit des instructions pour suivre un itinéraire directement depuis ses lunettes connectées. Ces consignes s'affichent alors sous forme d'une flèche et d'informations quant à la distance, le tout prenant étonnamment place au milieu du champ de vision.Mais la présentation ne se limite pas à ce seul cas d'usage. On peut également voir un automobiliste se servir du dispositif comme d'un GPS, une femme les utilisant pour faire ses courses et un homme pour suivre une recette. Dans ces deux derniers cas, un double appui sur la branche des lunettes permet d'interagir avec la liste affichée.Avec cette vidéo, Bosch promeut son système Smartglasses Light Drive, un module intelligent pouvant être intégré dans des lunettes connectées. Le service est donc destiné aux entreprises qui fabriquent ces lunettes.Le produit de Bosch n'est toutefois pas encore totalement prêt : il ne devrait être disponible qu'en 2021, d'après les informations fournies par la société allemande.