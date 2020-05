ZEWAY : ses scooters électriques à batterie amovible débarquent à Paris, un réseau de recharge aussi

Échanger sa batterie en moins d'une minute

Lire aussi :

Et si Lime appartenait bientôt à Uber ?



Forfait mensuel : quels avantages ?

Source : Zeway

Dans le monde, l'idée de ZEWAY n'a rien de révolutionnaire, mais en France, c'est bel et bien une première. La start-up tricolore va en effet faire ses premiers pas à Paris, dès septembre, au travers d'un projet dont le principe rejoint sensiblement celui du Taïwanais Gogoro : des scooters électriques à batterie interchangeable, accompagnés d'un réseau de stations remplies de batteries pleines.Pour ce faire, la jeune pousse française s'appuie sur une récente levée de fonds de 15 millions d'euros, à laquelle ont notamment participé Demeter, InnovAllianz, WaterStart Capital et plusieurs investisseurs privés dont les noms n'ont pas été dévoilés. Interviewé par Christophe Jakubyszyn sur BFM Business, lors de l'émission, le patron de l'entreprise Amaury Korniloff n'a pas hésité à donner des précisions.», distille l'intéressé. Au total, pas moins de quarante stations d'échange de batteries seront installées dans la Ville lumière.Lede la société s'articule quant à lui autour d'une offre de location longue durée de 36 mois, et non d'un achat. Les utilisateurs pourront alors profiter du SwapperOne en coloris Bleu nuit ou Gris argenté, et dont les spécifications techniques le cantonnent à un usage exclusivement urbain : moteur Bosch de 3 kW, vitesse maximale de 45 km/h, 74 kilogrammes et trois modes de conduite (Eco, Ride et Sport).En payant le forfait mensuel de 130 euros, les clients ont aussi et surtout accès à un kilométrage etillimité, à l'entretien, aux réparations et à une assurance. Ajoutez à ça l'ajout d'une marche arrière, un support pour smartphone à partir duquel une application mobile dédiée peut être lancée (GPS, niveau de batterie, station d'échange à proximité), unde 40 litres et des phares LED.», conclut Amaury Korniloff. Rendez-vous en septembre pour le lancement et les premiers retours.