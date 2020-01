En quête de rentabilité, Lime annonce son retrait d'une douzaine de grandes villes

Lire aussi :

Lime officialise le retrait de sa flotte de trottinettes électriques à Marseille

Lime se retire d'une douzaines de grandes villes

Des retraits notamment en Amérique

Source : Lime

Pas de panique toutefois, le service reste encore disponible dans certaines villes de France. Ouf ?Cela fait déjà trois ans que Lime offre ses services de mobilité partagée dans de très nombreuses grandes villes. Au total, le groupe est présent dans plus de 120 villes, et s'autoproclame «».Toutefois, en ce début d'année 2020, Lime indique : «».Et si la majorité des grandes villes ont adopté la micro-mobilité proposée par Lime, certains marchés se révèlent plus réticents, et donc moins (voire pas) rentables pour Lime.De ce fait, Lime a pris la décision de se retirer définitivement de certaines villes, parmi lesquelles Atlanta, Phoenix, San Diego et San Antonio, aux Etats-Unis.En Europe, Lime va quitter Linz (en Autriche), tandis qu'en Amérique du Sud, le service sera retiré de Bogota, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Puerto Vallarta, Rio de Janeiro et São Paulo.Lime a évidemment tenu à remercier les employés qui ont œuvré pour le groupe dans les villes concernées. «».